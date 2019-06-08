سما شوفاني .. فلسطينية تشارك في ” ذا فويس إسرائيل “

سما شوفاني فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 20 عاما شاركت في برنامج ” ذا فويس إسرائيل ” مما أثار الجدل حولها وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد لموهبتها وصوتها وبين معارض لمشاركتها في ذا فويس بالنسخة الإسرائيلية وكان بإمكانها المشاركة في نسخته العربية ويرفض هذا الشكل من التطبيع .

سما شوفاني عازفة جيتار ومغنية ومؤلفة مقطوعات موسيقية .. من مواليد مدينة الناصرة التي تعد من المراكز الرئيسية لعرب 48 في إسرائيل .

اكتشفت أسرتها موهبتها الغنائية في عمر الخامسة وتدرس في أكاديمية القدس للموسيقى والرقص .

في عام 2014 حصلت على المركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية في مدينة الناصرة .. وشاركت في مسابقة الأغنية المفضلة لعام 2016 التي أجرتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس وحصلت فيها على المركز الأول .

وعملت سما في السنوات الأخيرة على تأليف وتلحين مقطوعات موسيقية وغنائية كما تؤدي العديد من الأغاني باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوبها الخاص .

وقدمت منذ شهرين فيديو كليب بعنوان ” أمي ” من غنائها وكلماتها وألحانها وبلغ عدد المشاهدات له أكثر من 200 ألف مشاهدة .

وتطمح سما إلى الشهرة والعالمية وقالت في تصريح سابق ” صعب جدا على الفنان أن يتطور في البلاد العربية ” .

ولا تزال مسابقة ذا فويس إسرائيل مستمرة وتخوص سما المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة بعد أن اجتازت المرحلة الأولى بغنائها أغنية ” بالقلب ” للفنانة ماجدة الرومي والتي أدتها بإحساس رائع واستدار لها جميع أعضاء لجنة الحكم في البرنامج .