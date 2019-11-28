سمية الألفي تعلن عودتها للتمثيل وتراجعها عن قرار الاعتزال

كشف الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن أن الفنانة ” سمية الألفي ” أبلغته بنفسها حول قرارها بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة إنقطاع دامت لسنوات طويلة وتراجعها عن الاعتزال .

فكتب عمرو الليثي في منشورا له : ” أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام .. و قالت لي إنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مرة أخري وإنها قررت إنهاء عزلتها والعوده للوقوف أمام الكاميرات .. وإنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس وأنا بهنيها علي هذا القرار ” .

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد حلت مؤخرا ضيفة مع عمرو الليثي في برنامجه واحد من النس وطالبها بالرجوع في قرار اعتزالها الفن والعودة مرة أخرى لتمتع جمهورها وأن تعطيه وعدا بذلك وأخبرته بإنها ستفكر في ذلك الأمر .