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سمية الخشاب: أحمد سعد لم يتنازل عن القضية وفلوسه هياخدها في المحكمة

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somaya elkhachab ahmad saadd

نفت النجمة سمية الخشاب ما تردد أخيراً عن سدادها كفالة مالية في واقعة الحكم بحبسها ثلاثة أعوام في قضية إصدار شيك من دون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وقالت في تصريحات صحافية إن الحكم بحبسها كان غيابياً ولم يكن في حضورها، مضيفة: “الكفالة دي بتتدفع لما يكون حد محبوس ويخرج، ولكن أنا متحبستش”.
وأوضحت أن سعد لم يتنازل عن دعواه كما أعلن في وقت سابق، فعلقت على هذا الأمر قائلة: “لست بحاجة لتنازله لأن أمواله موجودة في الشيك الذي قدمته للمحكمة، التي أجلت جلسة المعارضة على الحكم لجلسة 21 من الشهر الجاري، نظراً لعدم حضور أحمد سعد للجلسة قبل أيام، وأنا ليس لدي مشكلة حيال ذلك بعد تقدمي بشيك مقبول الدفع”.

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