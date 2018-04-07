سمية الخشاب تتعرض لانتقادات واسعة بسبب سفرها من دون حجاب الى العمرة !‎

تعرضت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ الى هجوم شرس من قبل معجبيها عبر صفحتها، بعد نشر صورتها على حسابها الخاص على أحد المواقع أثناء ذهابها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، في الوقت الذي نشر فيه زوجها الفنان أحمد سعد نفس الصورة عبر صفحته.

والسبب أنّ سمية ظهرت من دون حجاب، مرتديةً النظارة السوداء والملابس السوداء، فيما ارتدى أحمد سعد الجلباب الأبيض وقبعة بيضاء، الأمر الذي اعتبره النشطاء تصرفًا غير لائق من سمية قبل ذهابها لأداء العمرة، لعدم ارتدائها ملابس محجبةً.

وبعدما أرفقت سمية صورتها بعبارة “مساء الخير.. إلى المدينة المنورة”، ليعلّق البعض عليها “أين الحجاب؟”