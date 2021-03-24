انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول مشاركة الفنانة ” سمية الخشاب ” في برنامج المقالب ” رامز مريض نفسي ” للفنان رامز جلال وذلك تزامنا مع وجودها في المملكة العربية السعودية .

وأدلت سمية الخشاب بتصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” نفت من خلالها وقوعها ضحية لبرنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وأشارت إلى أن تواجدها في السعودية يرجع إلى تصويرها لبرنامج آخر هناك بالإضافة إلى خضوعها لجلسة تصوير .. فقالت : ” كان عندي تصوير برنامج وعملت هناك جلسة تصوير من أروع ما يكون .. أنا معملتش مع رامز مقلب ” .

يذكر أن برنامج المقالب الذي سيقدمه رامز جلال لهذا العام ستدور أحداثه داخل مدينة ألعاب ترفيهية في السعودية ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله .