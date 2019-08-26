سمية الخشاب تستعرض منزلها الضخم.. شاهدوا ما حصل معها في المغرب واحدث ضجة!

نجحت الفنانة سمية الخشاب في استعادة السيطرة على حياتها والسعي للعودة الى عامل التمثيل من بابه العريض، وذلك بعد الازمة الصحية ومعاناتها من طلاقها من الفنان أحمد سعد.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على تطبيق انستغرام مقاطع فيديو مع جمهورها في المغرب، بعد تكريمها في مهرجان “سينما الشاطيء” بمدينة هرهورة المغربية، وظهرت خلاله في غاية الارتياح والسعادة، وحرصت على الاستجابة لرغبات محبيها بالتقاط الصور التذكارية معهم رغم كثرة عددهم، بينما أشاد متابعوها بحسن تعاملها معهم.

من جهة ثانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للخشاب من مقابلة اعلامية من داخل فيلاتها الكبيرة الخاصة. واستعرضت حديقتها الضخمة والاسرار التي تحمله لها، من شجرة الليمون الى بركة الماء وصولا الى الورود وباقي الاشجار، وكانت في غاية الارتياح والسعادة، مؤكدة انها تجيد السباحة لانها من الاسكندرية ولكنها لا تعوم بشكل يومي في مسبحها الخاص.

في سياق منفصل، يواصل المخرج حسني صالح جلسات عمل واستكمال طاقم مسلسله الجديد “بنت القبايل” بعدما استقر على ان تكون الخشاب بطلة العمل الى جانب النجوم عمرو عبد الجليل ونبيل الحلفاوي وباسم سمرة ومحمود عبد المغني وأنوشكا وياسمين جمال وسميرة عبد العزيز.