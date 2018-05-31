سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقتها.. والجمهور يسخر منها بكثافة

اثارت الفنانة ريم البارودي حالة من الجدل بعد ظهورها في برامج “شيخ الحارة” مؤخراً لتؤكد ان أحمد سعد مازال يحاول التواصل معها رغم زواجه من سمية الخشاب، ما أثار ضجة كبيرة بين المشاهدين.

وقررت الخشاب الردّ على تصريحات البارودي والضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة من خلال حسابها على “إنستغرام” تكشف عن تقديم أحمد عطر لها هدية، وعلقت سمية على الصورة قائلة :” شكرا حبيبي”، ووضعت معها أول حرفين من اسم زوجها.



وأثارت محاولات الخشاب للرد على قصة تلميح البارودي بأن أحمد يخونها بطريقة غير مباشرة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الصورة بكثافة والتعليق عليها بسخرية، معتبرين أن ردها بهذه الطريقة إعلان صريح بوجود مشاكل مع زوجها، في حين إعتبر بعض المعلقين أن الصورة تأكيد بأن محاولات ريم للإيقاع بينها وبين سعد لم تنجح.

وكانت البارودي أحدثت جدلاً واسعاً خلال البرنامج بعد كشفها عن رسائل بعثها لها سعد عبر تطبيق “واتساب”، موضحة أنها نجحت في إنهاء هذه المحاولات بشكل سريع لإنه رجل متزوج، إلا أنه كان السبب في فسخ خطوبتها من شاب جديد.