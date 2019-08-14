سمية الخشاب عن ريهام سعيد : المرض لا يوجد به شماتة

على الرغم من هجوم الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” على الفنانة “سمية الخشاب ” سابقا ولعدة مرات بسبب زواجها من الفنان أحمد سعد .

إلا ان ذلك لم يمنع سمية الخشاب من توجيه رسائل إلى ريهام سعيد متمنية لها الشفاء العاجل من الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا مما فاجأ متابعيها .

ونفت سمية الخشاب في حوار صحفي لها مع جريدة ” الوطن ” وجود أية خلافات بينها وبين ريهام سعيد .

وقالت : ” لا خلاف بيني وبين ريهام سعيد فقد هاجمتني وهي حرة في رأيها .. ولكني أفصل تماما بين المرض وهجومها لأنني تربيت على الدعاء لأي مريض حتى لو كان من ألد أعدائي لإيماني بأن المرض مافيهوش شماتة .. وأنا حزنت عليها وانتابتني حالة نفسية سيئة ووجدت نفسي بلا تفكير أدعو لها بالشفاء عبر حساباتي بمواقع التواصل الإجتماعي ” .