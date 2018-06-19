سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت في البحر مع إبنها

تمضي الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ إجازة صيفية مع إبنها الوحيد شادي، في ​الجونة​ بمصر.

وشاركت سعيد متابعيها أجواء إجازتها، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها على متن يخت في عرض البحر مع إبنها، وبدت سعيد في الصورة على طبيعتها من دون ماكياج.

يُذكر أن كليب أغنية “ماعنديش وقت”، آخر ما طرحته سعيد، وهي من ألبوم “عايزة أعيش”، الذي اطلقته منذ 3 سنوات، والأغنية من كلمات أيمن عز، ألحان إيهاب عبد الواحد إدريس، في الوقت الذي تحضّر فيه لطرح ألبوم جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.