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سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها مع العندليب بهذه الكلمات

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تزامنا مع الاحتفال بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نشرت الديفا سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو “إنستقرام”، صورة لها جمعتها بالعندليب منذ زمن بعيد
سميرة سعيد، ظهرت في الصورة بجانب العندليب، وهي في مرحلة الطفولة، حيث كانت تربط أسرتها علاقة صداقة كبيرة بالعندليب الأسمر، وعلقت على الصورة قائلة: “ستظل أيقونة الغناء ومعلّم الأجيال

المصدر: rotana.net

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