سهير رمزي ثتير الجدل من جديد.. والسبب حجابها فن

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أثارت الممثلة المصرية ​سهير رمزي​ الجدل من جديد بظهورها بشعرها خلال الاحتفالات بعيد الميلاد حيث تخلت عن الحجاب.

سهير رمزي ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي برفقة الممثلة شهيرة والإعلامية بوسي شلبي، إلى جوار شجرة الميلاد.

الصورة أثارت غضب جمهور رمزي بسبب تخليها عن حجابها وظهورها بقبعة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، فانهالت التعليقات من قبل الجمهور حيث تساءلوا ما إذا كانت قد تخلت عن الحجاب نهائياً.

يذكر ان الكثير من الأخبار تلاحق دوماً سهير رمزي وتذكر أنها تخلت عن الحجاب.