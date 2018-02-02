سيرين عبدالنور تكشف ان حملها حصل بعد عدد من التجارب الفاشلة

فتحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور قلبها مؤخرا للحديث عن حملها الثاني، وفترة الوحم والصعوبة التي واجهتها كسيدة حامل.

قالت سيرين: “ابنتي تاليا بلغت الآن من العمر ست سنوات ونصف السنة، وخلال هذه الفترة حاولت الإنجاب مرارا، وطيلة الفترة السابقة لم أكن أعاني من مشكلة، ولكن ابنتي كانت تطلب كثيرا أخ أو أخت لها، وذلك منذ ثلاث سنوات تقريبا، وشعرت وقتها أنني أيضا بحاجة لذلك لأنها أصبحت واعيةن وأخذت الأمر بشكل جدي، وانتظرت طيلة هذه الفترة حتى نجح الأمر، كل شيء بأمر الله الذي أكرمني، والآن أنا في الشهر السابع من الحمل”، حسب حوارها مع موقع مجلة “لها”.

وتابعت: “في بداية الحمل أخفيت الأمر لعدة أسباب، أولها أن كل امرأة حامل تنتظر فترة لثبوت الحمل وبعده تبدأ في الإعلان، وبعدها كانت الأوضاع في لبنان غير مستقرة وغير مشجعة لإعلان خبر مفرح مثل هذا، والأخير أنني كنت متعاقدة مع إحدى الشركات على أساس أنني لست حاملا، ففضلت الانتظار عن يتم الإعلان عن المنتج كما في شروط تعاقدي معهم”.

وأشارت سيرين إلى أن فترة الوحم مرت ولم تكن شهيتها على نوع معين من الطعام، ولكن الغالب في هذه الفترة كان الشعور بالدوار والغثيان، وبعدها زادت شهيتها على تناول الفواكهة رغم أنها بطبيعتها تميل للخضروات أكثير.

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت مؤخرا في مسلسل “حدوتة حب”، المكون من قصص متنوعة كل قصة تعرض على مدار 5 حلقات، ولظروف دخولها في أشهر الحمل الأخيرة، فالقصة التي ستؤديها تحمل عنوان ” الشهر السابع” وتناسبها تماما لأنها لسيدة حامل.