سيرين عبدالنور تنشر تسجيل اتصال ابنتها تاليا بخالتها سابين… وما علاقة كاظم الساهر؟

فاجأت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جمهورها وجمهور النجم العراقي ​كاظم الساهر​ عندما نشرت تسجيل صوتي لإبنتها تاليا، تتحدث فيه مع خالتها “سابين” على الهاتف، وتطلب منها أن ترافقها لحضور حفل كاظم الساهر بعدما شاهدت إعلان الحفل على الطرقات.

سيرين عبد النور التي نشرت التسجيل علقت عليه بالتالي: “تاليّا اكتشفت انو كاظم عندو حفلة !! اخدت التليفون واتصلت باختي سابين … اسمعو الاتصال”.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور سيرين عبد النور على التسجيل الصوتي حيث تمنوا لإبنتها السلامة والتوفيق، وطالبوا سيرين بضرورة تلبية طلب تاليا بحضور الحفل المرتقب.