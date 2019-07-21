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سيرين عبد النور: “انا مسيحية وبفتخر”.. وهكذا ستتصرف من لا يحترم دينها!

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سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

تمنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ان يتقبلوا اختلاف الاديان واحترامها.

كلام سيرين عبد النور جاء بعد نشرها صورة للقديس مار شربل بمناسبة يوم ميلاده وتلقيها عدد من التعليقات الغير مناسبة.

فااللافت وعلى الرغم أنه معروف أن سيرين عبد النور مسيحية غير انها تلقت الكثير من التعليقات على الصورة مثل: “لا اله الا الله محمد رسوله الله يهديكم لدين النور يطلعكم من دبن الظلمات” او “أستغفر الله العظيم الحمد لله على نعمة الإسلام”.

فما كان من سيرين عبد النور غير ان نشرت تغريدة جديدة قالت فيها “انا مسيحية وبفتخر واحترم كل الاديان السماوية واتمنى الاحترام المتبادل اما اي حداً رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي”.

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