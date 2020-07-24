شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة لها من عطلتها والتي تقضيها في منطقة فاريا الجبلية في لبنان وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت سيرين عبد النور في الصورة البحر مرتدية ملابس البحر المثيرة ونضارة شمس وقبعة سوداء وتحمل فنجان قهوة بيدها وعلقت قائلة : ” كن أنت سيد مزاجك ، لا تدع أحدًا ينتزع منك شغفك لشيء ، رافق من تحب حتى لو كان كتابًا أو كوب قهوة … ”.

وكانت سيرين عبد النور قد احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الـ 13 وشاركت متابيعها بأكثر من صورة لها مع زوجها فريد رحمة عبر حسابها على انستجرام استرجعت من خلالهما ذكريات الزفاف وعلقت علي الصور بكتابة : ” صاروا ١٣ سنة والعمر كله يا رب”.