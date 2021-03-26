كشفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على صفحتها الخاصة على احد مواثع التواصل الاجتماعي عن خضوعها لعملية في عينيها وقد ظهرت بنظارات سوداء وقالت انها ترتديها خلال الليل بسبب الجراحة التي خضعت لها.

ويذكر ان سيرين كانت قد احفلت بمناسبة عيد الأم ونشرت لها صورة عفوية مع والدتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها بتعليق عايدتها فيه قائلةً: “ماما بحبك كتير الله يخليلي ياكي ويخلي امهات العالم بصحة وسلامة جنب ولادهن, الله لا يفرق ام عن ولدها”، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالهما ولاحظوا الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها.





