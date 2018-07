سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأبيض

احلا صباح لاحلا ام كريستيانو بالدني و بالعالم 😚😚😚😍😘😍@cyrineanour #ام_كريستيانو #CyrineAbdlNour #CyrineAbdelNour #سيرين_عبدالنور_خط_احمر #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #lebanon #Lebanesesweetheart #الأولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الشاشة #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الدراما #ملكة_الفن #نجمة_لبنان_الأولى_سيرين_عبدالنور #أفضل_ممثلة_لبنانية #أفضل_فنانة_لبنانية #اذا_بدك_ياني #cyrineanour #سيرين_الممثلة_العربية_الأولى_عالميا #سيرين_الممثلة_الأولى_عربيا #سيرين_الأولى_في_آسيا #cyrine_army #saly_cyrineo

A post shared by saly_cyrineo fans🇸🇾 (@saly_cyrineo) on Jun 24, 2018 at 12:51am PDT