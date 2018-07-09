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سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأبيض

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خطفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، بدت فيها في قمة جمالها ونعومتها، وارتدت فيها فستاناً أبيض اللون من تصميم ​نيكولا جبران​
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل محبي ومتابعي عبد النور، الذين تغزلوا بها وبجمالها واثنوا على إطلالتها المميزة

احلا صباح لاحلا ام كريستيانو بالدني و بالعالم 😚😚😚😍😘😍@cyrineanour #ام_كريستيانو #CyrineAbdlNour #CyrineAbdelNour #سيرين_عبدالنور_خط_احمر #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #lebanon #Lebanesesweetheart #الأولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الشاشة #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الدراما #ملكة_الفن #نجمة_لبنان_الأولى_سيرين_عبدالنور #أفضل_ممثلة_لبنانية #أفضل_فنانة_لبنانية #اذا_بدك_ياني #cyrineanour #سيرين_الممثلة_العربية_الأولى_عالميا #سيرين_الممثلة_الأولى_عربيا #سيرين_الأولى_في_آسيا #cyrine_army #saly_cyrineo

A post shared by saly_cyrineo fans🇸🇾 (@saly_cyrineo) on

… And they lived happily ever after! Congrats ❤ #AlfredandRania Dress: @nicolasjebran Jewelry: @awmouzannar Stylist: @cedrichaddad #StyledByCed Makeup: @coletteiskandar Hair: @michelzeytoun

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المصدر: elfann.com

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