سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأبيض

خطفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، بدت فيها في قمة جمالها ونعومتها، وارتدت فيها فستاناً أبيض اللون من تصميم ​نيكولا جبران​

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل محبي ومتابعي عبد النور، الذين تغزلوا بها وبجمالها واثنوا على إطلالتها المميزة

المصدر: elfann.com

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