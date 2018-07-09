سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأبيض

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، بدت فيها في قمة جمالها ونعومتها، وارتدت فيها فستاناً أبيض اللون من تصميم نيكولا جبران
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل محبي ومتابعي عبد النور، الذين تغزلوا بها وبجمالها واثنوا على إطلالتها المميزة
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المصدر: elfann.com
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