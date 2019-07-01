سيلفي تجمع وائل كفوري مع نوال الزغبي بعيد ميلادها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بالفنان وائل كفوري.
السيلفي التي التقطها وائل كتبت نوال تعليقاً عليها : “عندما يلتقط ملك الرومانسية السيلفي”.
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When the king of romance takes the selfie 🤳 @waelkfoury #nawalelzoghbi #birthday
وتتلقى نوال مجموعة من المعايدات على وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها، كما هنأها العديد من الفنانين والفنانات بينهم الفنان ناجي أسطا الذي كتب لها:”كل سنة بتمرق و انتي جوهرة بتغلي بقلوب كل محبينك… عقبال المية يا رب”.