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سيلفي تجمع وائل كفوري مع نوال الزغبي بعيد ميلادها

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وائل كفوري مع نوال الزغبي

نشرت الفنانة ​نوال الزغبي​ صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بالفنان ​وائل كفوري​.

السيلفي التي التقطها وائل كتبت نوال تعليقاً عليها : “عندما يلتقط ملك الرومانسية السيلفي”.

 

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When the king of romance takes the selfie 🤳 @waelkfoury #nawalelzoghbi #birthday

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وتتلقى نوال مجموعة من المعايدات على وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها، كما هنأها العديد من الفنانين والفنانات بينهم الفنان ناجي أسطا الذي كتب لها:”كل سنة بتمرق و انتي جوهرة بتغلي بقلوب كل محبينك… عقبال المية يا رب”.

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