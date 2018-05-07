سيلينا غوميز تعبر عن ندمها لانفصالها عن جاستين بيبر واشتياقها له‎

أكّد بعض المقربين من الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ أنّها تشعر بالندم لأنها ظلت متمسكة بقرار الابتعاد عن الفنان العالمي ​جاستين بيبر​، خصوصا وأنّه تمسّك بها كثيرا. وأشار المقرّبون إلى أنه وبعد فترة من هذا البعد شعرت غوميز بالندم بسبب قرارها هذا، وأرادت التقرّب مجددا من حبيبها.

ومن ناحية أخرى، ينتظر جمهور غوميز أغنيتها الجديدة التي ستطرحها في العاشر من الشهر الحالي، وستكون تحت عنوان Back To You.

وتعد هذه الأغنية واحدة من تراكات الجزء الثاني من المسلسل الشهير 13 Reasons Why.

وأضاف بعض الاشخاص أن هذه الأغنية ستكون من أجل التعبير عن ندمها لفراق جاستين بيبر، خصوصا وأنها تتحدث عنه كثيرًا، كما تستمع لأغانيه بشكل مستمر.