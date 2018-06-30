سيلين ديون بتسريحة شعر جديدة وإطلالة مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها!

أطلقت المغنية العالمية الموهوبة سيلين ديون العنان إلى ستايلها، في آخر الصور التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، وذلك لأنها اعتمدت تسريحة شعر جديدة، واستبدلت أزياءها الكلاسيكية المعهودة، بإطلالة أكثر جنوناً.



لم يستطع الجمهور التّعرف على نجمته المحبوبة، فلون شعرها أصبح أشقر بعدما كان داكناً، كما أن علامات تقدّم السن بدت واضحة عليها، وزادت من عدم تشابهها مع نفسها في الماضي، إذ علّق أحد روّاد إنستغرام قائلاً: “أنت لا تشبهين سيلين ديون”.

وعلى الرّغم من أن تغيير سيلين للون شعرها لم يحظ بالقبول لدى الجمهور، لكن لا يعني هذا أنها لم تكن في كامل أناقتها على صعيد الأزياء، ففستانها كان صيفياً ملوناً بتوقيع علامة JW Anderson، أكملت أناقته بتنيسق وشاحٍ أنثوي من علامة غوتشي، وزادت الكثير إلى طولها بانتعال كعب عال كلاسيكي، لونه نيلي، بتوقيع علامة سانت لوران الفاخرة.

ووقفت ديون أمام المرآة بينما التقطت صورة لها، والتي ارتدت فيها نظارات شمسية عصرية من ديور، كما حمّست جمهورها الياباني عبر تعليقٍ تركته أسفل الصورة، قالت فيه: “الليلة ليلتك يا طوكيو، هل أنتم مستعدون؟”، في إشارة منها إلى الحفل الذي ستحييه هناك.

يُذكر أنّ سيلين ديون من عاشقات الأزياء والموضة منذ نعومة أظافرها، ففي آخر تصريحاتها أشارت إلى أن الأزياء والإكسسوارات تساعدها على تخطي الأوقات الصعبة، وبالتحديد عندما توفي زوجها وشقيقها في عام 2016.