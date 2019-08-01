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سيلين ديون تثير الجدل حول علاقة الحب التي تجمعها بالراقص بيبي مونيوز

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celine dion-pepe munoz

celine dion-pepe munoz

عبرت الفنانة ​سيلين ديون​ عن حزنها بسبب انتشار شائعة ارتباطها بالراقص الاسباني بيبي مونيوز خصوصا ان الاخبار الاخيرة التي انتشرت تفيد ان “بيبي” يؤثر على سيلين بشكل سلبي ويحاول ان يسيطر عليها ويعزلها عن العالم.
واضافت قائلة إن تلك الشائعات هي ثرثرة غير صحيحة ولا يمكن أن تؤثر بشكل سلبي علاقتها بـ “بيبي” ولا حتى على عمله معها.

هذه الرسالة العلنية التي خرجت بها سيلين اثارت الجدل بحيث ان البعض رأى ان تحافظ على مشاعره من خلال ما قالته وتحميه من الشائعات ما يعني انه شخص قريب منها لكن هل تقول الحقيقة حول علاقة حبهما؟

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