شابة تسخر من محمد رمضان وتهينه بسبب ملابسه!

منذ أن أطلق كليبه الجديد “السلطان” والذي صور أحداثه في دولة المغرب، والهجوم والانتقادات لا تتوقف على الفنان محمد رمضان، فبعد انتقاد الجمهور له بسبب ارتدائه نظار شمسة رغم أن أحداث الكليب تدور في العصور القديمة، عادت الانتقادات لملابسه مرة أخرى.

قامت فتاة مغربية بالسخرية منه، وكشفت بعض التفاصيل عن الكليب، حيث قالت: “الحزام اللي لابسه محمد رمضان فى الكليب حزام ممتاز نرتديه نحن النساء مع القفطان كما أن المجوهرات اللي ظهر بها تضاف إلى لباس العروس في الفرح”.

يذكر أن كليب “السلطان” حقق مشاهدة عالية عبر اليوتيوب؛ حيث بلغت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة تقريباً.