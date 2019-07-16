شاب فلسطينيني يثير الجدل بعد ظهوره برفقة كيندال جينر في ويمبلدون.. من هو؟

ظهر رجل غامض بصحبة النجمة العالمية كيندال جينر، في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، والتي تضمنت العديد من مشاهير العالم، ومنهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

وشوهدت جينر وهي تدخل ساحة البطولة التي أقيمت في لندن معه، وكان يرتدي الثنائي زيا مطابقًا يتكون من قميص أزرق فاتح وبنطلون أبيض.

وتبين أن الرجل الغامض الذي يتماثل مظهره مع جينر، يُدعى “Fai Khadra” فهد خضرة، وهو فلسطيني ولد في السعودية ونشأ في دبي.

وقالت إنه ليس غريبًا على عالم الأزياء، فهو يعدّ شقيق التوأمين؛ “سما وهيا خضرا” الملقبتين بـ”سيمي هايز”.

كما واعد فهد العديد من عارضات الأزياء، مثل ديفون ويندسور وكاميلا مورون، وبدا وجهه مألوفًا؛ لأنه ظهر على صفحة “إنستغرام” الخاصة بجينر عدة مرات.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الثنائي مرتبطًا عاطفيًا أو مجرد صديقين، إلا أن هناك شيئًا أكيدًا، وهو التقاط الثنائي صورًا جيدة معًا.