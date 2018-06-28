شاب يطلب مساعدة مالية من محمد رمضان للزواج.. وردّ الأخير مفاجئ

طلب أحد الأشخاص المتابعين للممثل المصري ​محمد رمضان​ مساعدة مالية من أجل إتمام تحضيرات زواجه.

وكتب عبر صفحة رمضان، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً له إنه بحاجة إلى 15 ألف جنيه مصري ليتمكن من الزواج.

وكان لافتاً أن رمضان لم يتجاهل هذه الرسالة، بل ردّ على الشاب وطلب منه إرسال المزيد من التفاصيل إليه، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قبل المتابعين الذين أثنوا على إهتمام رمضان لمطالب الشباب.

وكان رمضان قد أثار الجدل مؤخراً بسبب ما كتبه عبر صفحته الخاصة قائلاً :”سنة 2004 كان عمري 16 سنة، كنت لا أملك شيئاً إلا ثقتي في الله وحوالي 13 جنيهاً، قابلت كم إحباطات لا يتحملها أحد، كنت أنتظر المخرجين أمام المسارح بالليالي باحثاً عن فرصة، ولا أيأس رغم إحباط بعضهم لي، والآن، بعد وصولي لبداية طريقي، أردت أن أكون أملاً لكل شاب يائس”