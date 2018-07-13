الصفحة الرئيسية فن شاكيرا تغني في أجواء “سحرية” في لبنان أرض أجدادها (صور وفيديو)

شاكيرا تغني في أجواء “سحرية” في لبنان أرض أجدادها (صور وفيديو)

بواسطة -
0 97

أحيت المغنية شاكيرا حفلا الجمعة في مهرجانات الأرز الدولية على قمة جبل في لبنان موطن أجدادها
واحتشد الآلاف لسماع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية قرب “غابة أرز الرب” في شمال لبنان، حيث قالت إنها فخورة بالغناء في أرض الأجداد

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : شاكيرا تنهي استعداداتها لحفلها الليلة وهذا ما قالته من على المسرح مهرجانات الأرز..بالفيديو

 

 

لا يوجد تعليقات