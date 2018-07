شاكيرا تغني في أجواء “سحرية” في لبنان أرض أجدادها (صور وفيديو)

أحيت المغنية شاكيرا حفلا الجمعة في مهرجانات الأرز الدولية على قمة جبل في لبنان موطن أجدادها

واحتشد الآلاف لسماع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية قرب “غابة أرز الرب” في شمال لبنان، حيث قالت إنها فخورة بالغناء في أرض الأجداد

Live from the mountains of Lebanon! En vivo desde las montañas del Líbano! Shak pic.twitter.com/QUiZDow2LX

