شاهدوا.. آثار الحكيم تطل على الجمهور رغم إعتزالها منذ سنوات طويلة.. والسبب!

فاجأت الممثلة المصرية المعتزلة ​آثار الحكيم​ المشاهدين والجمهور بمداخلة هاتفية أجرتها، والتي تأتي بعد غياب لسنوات طويلة عن الظهور الإعلامي.

وكانت مداخلتها هذه التي أتت ضمن برنامج “​مانشيت القرموطي​” للتعليق على فوز اللاعب المصري لكرة القدم ​محمد صلاح​ بلقب أفضل لاعبي الدوري الإنكليزي لعام 2018.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إبتعادها عن الإعلام والأضواء، إلا أن محمد صلاح حالة فردية دعتها إلى المشاركة لتهنئته، ودعت الله أن يحميه ويحفظه.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على إعتزالها الحياة الفنية نهائياً، مضيفةً انها تقتدي بذلك بالممثلة الراحلة شادية حيث أنها لم تظهر في أي من وسائل الإعلام ولولا محمد صلاح لما أجرت مداخلة هاتفية في أي من البرامج.