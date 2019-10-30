شاهدوا.. أحلام تتحدّث عن خسارتها للوزن وحيلتها للحصول على صور ناجحة

لا تكفّ أحلام عن سرقة الأنظار نحوها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال إطلالاتها العصريّة، رشاقتها وصورها الناجحة. في هذا الإطار وضمن مقابلة أجرتها النجمة الإماراتيّة مع برنامج MBC Trending، أشارت احلام إلى عدد الكيلوغرامات التي خسرتها إضافةً إلى أنّها كشفت عن الحيل التي تتّبعها لاتّخاذ صور ناجحة 100%.

في المقابلة التي أجرتها احلام مع MBC Trending، كشفت أنّها خسرت حوالي 20 كيلوغرام تقريباً. لفتت إلى أنّ عدم اشتهائها لتناول الطعام هو وراء خسارتها للوزن، مشيرةً إلى أنّها لا تشتهي تناول الشوكولا حتّى. كما أضافت أنّها تريد المحافظة على رشاقتها وتسعى إلى خسارة المزيد من الوزن، ما يُعادل الـ4 كيلوغرامات.