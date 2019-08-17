شاهدوا.. أحلام ترقص “الخطوة الجنوبية” في السعودية.. ورسالة جديدة الى فجر السعيد

أصبحت النجمة أحلام الفنانة الخليجية الأولى التي تعتلي مسرح الراحل طلال مداح في مدينة ابها السعودية، حيث تألقت أخيراً في حفل ضخم نفذت تذاكره في وقت مبكر، بصحبة فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

وأشعلت أحلام المسرح بأدائها “الخطوة الجنوبية” على إيقاع الأغنية الشهيرة “الله يطعني” التي تستمد لحنها من موروث منطقة عسير، بصحبة فرقة شعبية متخصصة، حاصدة تفاعل الجمهور الذي بادلها أداء “الخطوة”.

وطلبت الفنانة الإماراتية من الجمهور الوقوف دقيقة صمت لروح الراحل طلال مداح، قائلةً: “هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له”. ثم غنت أغنية من أغانيه “قولوا للغالي قولوا له”.

وفي بادرة لافتة، أهدت أحلام الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد أغنية “يلازمني خيالك”. وقالت: “هي دائماً معي وبجانبي، واليوم كرسيها فاضي، وهذه الأغنية أهديها لها، وأدعو لها بالشفاء، أفتقدها كثيراً، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتشاركنا بالحفلات القادمة”.