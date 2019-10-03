شاهدوا.. أحلام تكتشف إعجاب زوجها بهذه النجمة الشهيرة.. يا ويلك مني

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على “سناب شات” وسمع فيه صوتها وهي تتصفح حساباً يعرض صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان على تطبيق “إنستغرام”.



واكتشفت أن زوجها مبارك الهاجري أبدى إعجابه بإحدى إطلالات النجمة. وأعربت عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: “يا ويلك مني”. كما ضحكت مشيرة إلى أنه لن ير هذا الحساب ثانية.

وسألت: “بو محمد شو هل حركات؟!”. وأضافت: “إنت بالبيت؟ جاية”. وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على الكثير من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات حيث حقق على أحدها أكثر من 70 ألف مشاهدة.

وأثنى الكثير من المتابعين على طرافة الفنانة وتعليقاتها العفوية. ويشار إلى أن أحلام أذهلت الجميع بسبب نحافتها وأناقتها خلال ظهورها في أولى حلقات برنامج المواهب The Voice على Mbc.