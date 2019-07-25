شاهدوا أحمد الفيشاوي وبخ المصورين في جنازة والده.. وزوجته لم تسلم من غضبه

لم يستطع الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ من ضبط أعصابه في جنازة والده الممثل ​فاروق الفيشاوي​، وأستشاط غضباً على المصورين والصحفيين وأطلق بوجههم عبارات قاسية، موبخاً إياهم، بعد محاولتهم تصوير جثمان الراحل الفيشاوي.

حاولت زوجته ندى الكامل من فض النزاع، وطالبت الجميع بالإبتعاد عن الجثمان إحتراماً لحرمة الموت، كما اشتبكت مع بعض الموجودين محاولةً الوصول لزوجها، لكنها لم تسلم من غضب الفيشاوي، فوبخها هي أيضاً.



يذكر أن الممثل فاروق الفيشاوي قد أسلم الروح بعد صراع مع مرض السرطان، صباح اليوم، عن عمر يناهز ال 67 عاماً، مشكلاً بذلك الرحيل المفاجئ، صدمة في الوسط الفني، ولجمهوره.

