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شاهدوا.. أحمد الفيشاوي يغضب وينفعل على الصحفيين بسبب زوجته

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fishawi wife

زوجة أحمد الفيشاوي

حالة من الغضب انتابت الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ خلال وصوله للمشاركة بحفل إفتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب ما حصل مع زوجته.

وفي التفاصيل انه اثناء وصول الفيشاوي وزوجته الى المهرجان، حصل هرج ومرج وازدحام كبير ادى لإنزعاج زوجة الفيشاوي، مما جعل الفيشاوي يغضب بشكل كبير ويطالب الصحافيين بالإبتعاد وصرخ بصوت عال انه لن يجري أي حوارات معهم.

وانتشر فيديو مصور لما حصل حيث تفاعل معه الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي وانقسمت الأراء بينهم، خاصة ان هناك من برر تصرف الفيشاوي، ومنهم من لامه على عدم احترامه للصحافيين.

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