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شاهدوا أحمد الفيشاوي ينشر صور مع والده ويعلق:“مع السلامة يا صديقي”

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ahmad farouk fishawii

أحمد الفيشاوي مع والده

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي ، صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تجمعه بوالده الراحل . وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا : “مع السلامة يا صديقي” ، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما.

وكان الفيشاوي قد نشر أمس صورة خلال تلقيه واجب العزاء في والده ، وكتب عليها آية قرآنية. يذكر أن فاروق الفيشاوي وافته المنية، يوم الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به في أكتوبر الماضي، إذ دخل في غيبوبة كبدية مساء الأربعاء، ليعلن المقربون منه وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

 

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Goodbye my friend.

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

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