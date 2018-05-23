شاهدوا.. أحمد بوخاطر يطلق كليب دعاء “رمضان 2018”

أطلق المنشد الإماراتي ​أحمد بو خاطر ​أنشودة بعنوان “رمضان 2018″، وذلك من خلال قناته الخاصة في موقع “اليوتيوب”.

وتعاون المنشد بو خاطر في كلمات إبتهال ودعاء “رمضان 2018” مع الشاعر عمر السكاف، ومن ألحان بوخاطر وتوزيع حسام صالح، وصوره مع المخرج عبد الرحمن كندو، وتحت إدارة وإشراف فادي طلبي.

وأعرب بو خاطر عن سعادته باستقبال رمضان دائماً بعمل يحمل الخير والدعاء والإنسانية، مؤكداً حرصه على المتابعة الدائمة مع الجمهور والمتابعين في صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وتقديم ما هو متميز ضمن أحدث مواصفات الصوت والإخراج والإبداع.