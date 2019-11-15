شاهدوا.. أحمد حلمي يقتحم كاميرا ياسمين عبد العزيز ويغضبها

تجمع الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ علاقة صداقة مع الثنائي الممثلين المصريين ​أحمد حلمي​ وزوجته منى زكي، وكثيرا ما يجتمعون معاً في جلسات عديدة.

وشاركت ياسمين عبد العزيز مؤخراً متابعيها فيديو طريفاً نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه تصور نفسها ويحاول شخص الظهور معها في الفيديو أمام الكاميرا، لكنها تنظر إليه غاضبة وتحاول إبعاده، فيصر على الظهور في الفيديو مرّة أخرى وفي النهاية كشفت ياسمين عن هوية أحمد حلمي الذي اقتحم الفيديو ممازحاً”.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “لآخر نفس” أما أحمد حلمي فكان آخر أفلامه “خيال مآته”.