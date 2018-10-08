شاهدوا.. أحمد سعد يوجه رسالة قاسية وغير متوقعة لريم البارودي… وماذا عن حمل زوجته سمية الخشاب؟

اثار المطرب أحمد سعد جدلاً كبيراً من خلال أغنيته الجديدة التي طرحها أخيراً، ومن خلال مجموعة الصور التي جمعته بزوجته سمية الخشاب في جلسة مع الفنانة اصالة نصري.



وعبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، ظهر بصور عفوية مع اصالة وغادة رجب وزوجته التي حيرت الجمهور بفستانها الاحمر الواسع، حيث اعتبر العديد من المتابعين انها تعمل على اخفاء حملها، بينما اكدت صفحات لمعجبي الفنانة المصرية انها لا تنتظر مولوداً وليست حاملاً.

وعلى جانب آخر، نشر سعد أغنية بعنوان “أنا الأصلي”، وطرحها على مواقع التواصل الاجتماعي واثار من خلالها ضجة كبيرة، حيث اعتبر اغلب المشاهدين ان كلماتها موجهة بشكل مباشر لطليقته ريم البارودي، لافتين الى أنه تعمّد في الكليب الظهور على انه نسيها وغير مهتم بالماضي الذي جمعهما، بينما أظهر الشابة بأنها نادمة ومهمومة.

كذلك اثار سعد جدلاً من خلال صورة جديدة له وهو يمتطى حصانا بطريقة محترفة، وعلق عليها مازحاً “الله الله، من النهاردة مفيش أحمد السقا، ولا أحمد مظهر، أحمد سعد اللي جاي”.