شاهدوا.. أحمد فهمي يسخر من نفسه.. هل خافت منه هنا الزاهد!

يشارك الممثل المصري أحمد فهمي باستمرار جمهوره بفيديوهات ساخرة، وهذه المرة صور فيديو مباشرة عند استيقاظه من نومه.
ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وإلى جانبه كلبه وعلق على الفيديو قائلًا: “ليه دي أول حاجة أصحى عليها من النوم، وليه هنا أول حاجة تصحى عليها شكلي ده”.
ورد أحد المتابعين على فهمي قائلًا: “طالما عاف إن شكلك وحش، ما تظبطه أحسن يعني مثلًا احلق دقنك دي على الأقل”، ليرد فهمي متسائلًا: “وشغلي”. وتعجب المتابعون من ظهور فهمي بهذا الشكل وتوقع ردة فعل هنا الزاهد لدى مشاهدته عند الصباح واعتقد البعض بأنها بالتأكيد ستخاف منه.