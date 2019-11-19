شاهدوا.. أحمد فهمي يسخر من نفسه.. هل خافت منه هنا الزاهد!

يشارك الممثل المصري ​أحمد فهمي​ باستمرار جمهوره بفيديوهات ساخرة، وهذه المرة صور فيديو مباشرة عند استيقاظه من نومه.‏



ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وإلى جانبه كلبه و‏علق على الفيديو قائلًا: “ليه دي أول حاجة أصحى عليها من النوم، وليه هنا أول حاجة تصحى عليها ‏شكلي ده”.‏

ورد أحد المتابعين على فهمي قائلًا: “طالما عاف إن شكلك وحش، ما تظبطه أحسن يعني مثلًا احلق دقنك دي ‏على الأقل”، ليرد فهمي متسائلًا: “وشغلي”.‏ وتعجب المتابعون من ظهور فهمي بهذا الشكل وتوقع ردة فعل ​هنا الزاهد​ لدى مشاهدته عند الصباح واعتقد البعض بأنها بالتأكيد ستخاف منه.