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شاهدوا.. أحمد فهمي ينزعج من تبديل مواعيد عرض مسلسله “بروفا”

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ahmad fahmy0

عبّر الفنان ​أحمد فهمي​ عن انزعاجه من تبديل مواعيد عرض مسلسله الرمضاني “بروفا” الى جانب الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عدّة مرات من دون أي انزار مسبق أو تبرير للسبب.

ونشر فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً جاء فيه:

“زمان وانا عارف في اوركستر القاهرة السيمفوني كان جدول الحفلات بينزل سنوي عشان الجمهور يعرف المواعيد ويشوف حابب يحضر ايه .. ازاي قنوات تغير مواعيد عرض مسلسل ٣ مرات في ٤ ايّام .. و عَل الهوا من غير سابق إنذار للجمهور .. مع احترامي”.

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