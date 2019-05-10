شاهدوا.. أحمد فهمي ينزعج من تبديل مواعيد عرض مسلسله “بروفا”

عبّر الفنان ​أحمد فهمي​ عن انزعاجه من تبديل مواعيد عرض مسلسله الرمضاني “بروفا” الى جانب الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عدّة مرات من دون أي انزار مسبق أو تبرير للسبب.

ونشر فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً جاء فيه:

زمان وانا عارف في اوركستر القاهرة السيمفوني كان جدول الحفلات بينزل سنوي عشان الجمهور يعرف المواعيد ويشوف حابب يحضر ايه .. ازاي قنوات تغير مواعيد عرض مسلسل ٣ مرات في ٤ ايّام .. و عَل الهوا من غير سابق إنذار للجمهور .. مع احترامي #عبث — Ahmed Fahmi (@fahmi173) May 9, 2019

“زمان وانا عارف في اوركستر القاهرة السيمفوني كان جدول الحفلات بينزل سنوي عشان الجمهور يعرف المواعيد ويشوف حابب يحضر ايه .. ازاي قنوات تغير مواعيد عرض مسلسل ٣ مرات في ٤ ايّام .. و عَل الهوا من غير سابق إنذار للجمهور .. مع احترامي”.