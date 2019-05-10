شاهدوا.. أحمد فهمي ينزعج من تبديل مواعيد عرض مسلسله “بروفا”

عبّر الفنان أحمد فهمي عن انزعاجه من تبديل مواعيد عرض مسلسله الرمضاني “بروفا” الى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عدّة مرات من دون أي انزار مسبق أو تبرير للسبب.
ونشر فهمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً جاء فيه:
زمان وانا عارف في اوركستر القاهرة السيمفوني كان جدول الحفلات بينزل سنوي عشان الجمهور يعرف المواعيد ويشوف حابب يحضر ايه .. ازاي قنوات تغير مواعيد عرض مسلسل ٣ مرات في ٤ ايّام .. و عَل الهوا من غير سابق إنذار للجمهور .. مع احترامي #عبث
— Ahmed Fahmi (@fahmi173) May 9, 2019
“زمان وانا عارف في اوركستر القاهرة السيمفوني كان جدول الحفلات بينزل سنوي عشان الجمهور يعرف المواعيد ويشوف حابب يحضر ايه .. ازاي قنوات تغير مواعيد عرض مسلسل ٣ مرات في ٤ ايّام .. و عَل الهوا من غير سابق إنذار للجمهور .. مع احترامي”.