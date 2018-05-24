شاهدوا .. ” أخطاء فنية” فادحة في مسلسل “نسر الصعيد”

وقع مخرج المسلسل المصري “نسر الصعيد” للفنان محمد رمضان، في أخطاء فادحة أثناء عرض الحلقات الأولى من المسلسل خلال شهر رمضان.

وحرص الجمهور المصري على رصد “الأخطاء الفنية”، والتي تمر سهوا على فريق العمل، وهي كفيلة بأن تشوه صورته أمام المتابعين بمنتهى السرعة.

وتداول متابعو مسلسل نسر الصعيد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من الأخطاء للمخرج.

مسلسل “نسر الصعيد” من بطولة محمد رمضان ووفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، عائشة بن أحمد، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج ياسر سامي.