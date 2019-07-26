شاهدوا.. أروى تنعي فاروق الفيشاوي بالدموع: “انبهرت من قوتك في مرضك.. وتصالحك مع نفسك”

نعت الفنانة اليمنية أروى، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر يوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

حزينه جدا على فراقك اليوم.. ولن انسى لقائي معك فقد كنت أصدق من حاورت و وانبهرت بقوتك في مرضك و تصالحك مع نفسك و كل من حواليك.. أسألكم الدعاء له و أتقدم بخالص التعازي لاسرته و للسيده سميه الألفي و كل جمهوره رحمك الله و تقبلك ان شاءالله في فسيح جناته #فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/SWGzs5Zab2 — اروى – Arwa (@ArwaOnline) July 25, 2019

وقالت أروى في تدوينة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم الخميس: «وداعا فاروق الفيشاوي، حزينة جدا على فراقك اليوم، ولن أنسى لقائي معك فقد كنت أصدق من حاورت، وانبهرت من قوتك في مرضك، وتصالحك مع نفسك وكل من حواليك، أسألكم الدعاء له، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وللسيدة سمية الألفي، وكل جمهوره، رحمك الله وتقبلك إن شاء الله في فسيح جناته». وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.