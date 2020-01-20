شاهدوا.. أروى تهاجم المسؤولين اليمنيين: أصبحنا بدون قيمة وجنسيتنا صارت مَسبَّة

هاجمت الإعلامية والفنانة أروى، المسؤولين في بلدها اليمن بسبب عدم تقديرهم للجنسية اليمنية التي أصبحت تتهاوى لدرجة جعلت بعضهم يتخلى عن جنسيته وآخرون يتبرأون منها خوفًا على مصالحهم. وقالت أروى في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إنها ”تواجه الكثير من المضايقات بسبب إفصاحها عن جنسيتها اليمنية في بعض الأوقات“، مضيفة: ”حسسوني أن الجنسية اليمنية مسبة“.

وتساءلت ”أين بعضهم عندما يتحدث مع أشخاص في إحدى شؤونه ويقولون له أصلك يمني فيضطر للقول بأنه ليس يمينًا وكأنه يسبه بسبب جنسيته؟“. ولفتت إلى أن كثيرين تخلوا عن جنسيتهم لأغراض أخرى لا يلامون عليها لأن المسؤولين في اليمن السبب في ذلك مضيفة: ”المسؤولون في بلدنا ما عزونا وصرنا ما لنا قيمة بالعكس صرنا مهما كنا مبدعين أو لدينا مهارة ونتفوق على كثير فمجرد جواز سفرنا يمنعنا من التواجد في مكان يليق بمهاراتنا أو موهبتنا“. وتابعت أروى تقول: ”صارت جنسيتنا مسبة وللأسف الواحد ما يقدر يغير شيء خاصة في الحنين لأهله وأنا واحدة ما سافرت اليمن كتير ولكن ما عندنا شيء تاني“. وأكدت أن من يتنكر من أصله لا يلقى احترامًا من أحد، فالبعض استطاع أن يحمل جنسية أخرى ولا يقول إن جواز سفره يمني، مؤكدًة أنهم لو صرحوا بجنسيتهم اليمنية يتغير وضعهم للأسوأ.