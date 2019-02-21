شاهدوا أسيل عمران العربية الوحيدة بين نجمات العالم باحتفال “Bvlgari”!

استطاعت المغنية والممثلة السعودية المقيمة في الإمارات، أسيل عمران، جذب الأنظار إليها في احتفالية أقامتها علامة بولغاري “Bvlgari” الإيطالية، في مدينة ميلانو، احتفالا بمرور 20 عامًا على إطلاق خاتم العلامة B.zero1.

عمران العربية الوحيدة التي سارت على منصة عرض “Bvlgari” ومالت إلى تصميم عصري وأنثوي ميزها بين الحشود من النجمات العالميات، حيث اعتمدت “جمبسوت” أتى بجزء علوي ديكولتيه “بدون أكمام وأكتاف” على هيئة كورسيه، وفي قسمه السفلي اتخذ شكل بنطلون فيه طيات، وأكملت إطلالتها مع حقيبة من بولغاري.

كما اتجهت الأنظار إلى عدد كبير من النجمات العالميات من سفراء العلامة الإيطالية، وأبرزهن عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد التي ظهرت بفستان أحمر طويل من العلامة الإيطالية Versace وبدت في قمة الأنوثة، كما كانت لافتة إطلالة الليدي كيتي سبنسر، الابنة الكبرى لتشارلز إيرل سبنسر التاسع، وهي ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، التي تألقت في إطلالة ملكية بفستان أبيض مزدان بالدانتيل مع اللون الذهبي.يذكر أن أسيل عمران لفتت أيضًا الأنظار بأدائها في بطولة كليب “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.