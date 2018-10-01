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شاهدوا.. أسيل عُمران: أنا أبعد ما يكون عن الرُّومانسية.. ولديّ مُشكلة مع شكلي!

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aseel omran

أسيل عمران

قالت الفنانة السعودية، أسيل عمران، إنّها تُواجه مشكلة مع شكلها، وملامحها الرقيقة، نظرًا لأنّها تعطي انطباعًا عند الآخرين، بأنّها رومانسيّة وهادئة، وهو عكس شخصيّتها تمامًا.

وأضافتْ عمران في تصريحات تلفزيونية: “أنا في البيت معروف عني إني عايشة على أباجورة وشموع.. وده مش عشان رومانسية لكن بتريحني كتير.. صدقيني أنا أبعد ما يكون عن الرومانسية”.
وتابعتْ: “أنا أحتاج إلى ظرف يظهر هذه الرومانسية.. يعني كتير بيشوفوا شكلي بيقولولي أسيل إنتي هادية ورمانسية بقولهم أبدًا.. أسيل أكيد إنتي بتحبي الأفلام الرومانسية بقولهم بحب الأكشن”.
وأوضحتْ: “أنا عندي مشكلة مع شكلي.. عشان بيربطوا ما بين ملامحي وشخصيتي.. وأكيد مفيش شخص ماعندو جانب رومانسي في شخصيته لكنه يحتاج إلى ظرف أو شخص يظهره”.

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