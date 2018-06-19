شاهدوا أصالة تتعرض لموقف محرج من أحد معجبيها في كواليس حفلها الأخير

تداول عدد من متابعي ورواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية ​أصالة نصري​ من كواليس حفلها الأخير في دار الأوبرا في دبي.

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تسير في كواليس الحفل ويرافقها عدد من الأشخاص، بينما إقترب منها أحد المعجبين وقام بتقبيلها وغمرها بحفاوة.

وقد إعتبر الكثيرون أن ردّ فعل أصالة كان مفاجأً، حيث انها تفاعلت مع المعجب بكل تواضع، وعمدت الى شكره على حبه بخجل كبير، وقامت بإحتضانه وإلتقط معها فيديو كذكرى.

وكانت أصدرت أصالة أغنية جديدة بعنوان “كلمة عادية” لمناسبة عيد الفطر السعيد من كلمات وألحان يوم ومن توزيع أحمد إبراهيم وتأليف وتريات سعيد كمال وغيتار مصطفى اصلان وشيلو يحيى مهدي.