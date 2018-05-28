شاهدوا.. أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. إبنتها تحرجها وتستفزها أمام المدعوين ومتابعيها أثنوا على طرافتها

شاركت ​شام الذهبي​ الجمهور مقاطع فيديو من أجواء الإحتفال بعيد ميلاد شقيقيها التوأم.



وظهرت الذهبي في مقاطع الفيديو التي نشرتهم عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي تقف إلى جانب والدتها ​أصالة نصري​ التي كانت جالسة ويلتف حولهما مجموعة من المدعوين.



وبدت في الفيديو الأول وهي تغني أغنية “عللي جرا” بطريقتها الخاصة مما استفز والدتها وأجبرتها على إكمال الغناء بمشاركة المدعوين مما أضاف جوا جميلاً وإحساساً رائعاً على السهرة.

وقد تفاعل المتابعون مع مقاطع الفيديو بشكل كبير، حيث أثنوا على طرافة أصالة وعفويته وعلى صوتها الذي لا يوصف.