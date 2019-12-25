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شاهدوا.. أصالة تحدث ضجة بالتشويش على غناء أسماء المنور في ليلة “تركي”

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شاهدوا.. أصالة تحدث ضجة بالتشويش على غناء أسماء المنور في ليلة "تركي"

شاهدوا.. أصالة تحدث ضجة بالتشويش على غناء أسماء المنور في ليلة "تركي"

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً للفنانة السورية أصالة أحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه الأخيرة وهي تقف على المسرح إلى جانب الفنانة المغربية أسماء المنور ضمن فعاليات حفل “ليلة تركي” التي أقيمت في السعودية وشاركت فيها خمس فنانات بالملابس البيضاء.
وما لفت الأنظار هو أن أصالة بدأت الغناء أثناء قيام المنور بذلك. وهو ما علقت عليه الكثير من التعليقات حيث أعرب المتابعون عن استغرابهم تصرفها معتبرين أنها قامت بالتشويش على زميلتها ولافتين إلى أنهم لم يفهوا شيئاً من الأغنية.
وفي المقابل رأى آخرون أنها فعلت هذا عمداً من أجل أداء الأغنية بطريقة مختلفة. ومما جاء في التعليقات: “دايما تدخل على الناس مزعجة” و”كل يغني على ليلاه” و”ازعاج” و”ما اتوقع دخول. هو اتفاق ولو إنه قاطعت أسماء كان أسماء سكتت. بس هي استمرت في الغناء يعني اتفاق”.

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