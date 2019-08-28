شاهدوا.. أنغام تتكفل بمصاريف دراسة ياسين إبن شقيقتها الراحلة غنوة

تحدثت والدة الفنانة المصرية ​أنغام​ عن إهتمام الأخيرة بياسين إبن شقيقتها الراحلة غنوة، مشيرةً إلى أنها تتكفل بدراسته فقررت نقله هذا العام إلى مدرسة خاصة جديدة.

وأضافت في إتصال هاتفي لها ضمن برنامج “أنا حواء” أن أنغام تدفع ما يقرب من 200 ألف جنيهً مصاريف دراسية لـ ياسين في العام، مشيرةً إلى انها تحاول الإنفاق على ياسين بقدر إستطاعتها وأن انغام تتكفل في الباقي.

وعن الاموال التي جناها ياسين عن مشاركته في مسلسل “زي الشمس” خلال الموسم الرمضاني الماضي وإحدى الإعلانات، قالت أنها لم تتصرف بهم بل يدخرهم هو.