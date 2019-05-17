شاهدوا أول تعليق من الفنانة بشرى بعد الصلح بينها وبين محمد رمضان

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، صورًا لها برفقة الفنان محمد رمضان تعلن بها انتهاء الخلاف بينهما.

وكتبت بشرى: “بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كده نشتغل مع بعض مش نتبارز بالأغاني بس”.

يذكر أنه على هامش حضوره الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي، حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس، على عقد جلسة صلح بين الفنان محمد رمضان والفنانة بشرى.



وحضر رمضان المتواجد حالياً في مهرجان كان السينمائي، الحفل الذي يقيمه سنوياً رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي شهد حضور “الدكتور خالد عبدالجليل، ومدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، وعدد من الشخصيات الفنية العالمية”.

وأعربت بشرى عن سعادتها بتواجد رمضان، وأكدت أنه لا يوجد خلاف من الأساس وأن الأمر لم يخرج عن كونه مباراة فنية ولكنها أدت لسوء فهم غير مقصود.

يشار إلى أن الأزمة ظهرت بعد طرح الفنان محمد رمضان لأغنية “أنا الملك”، لتقوم الفنانة بشرى بطرح أغنية “كوبرا”، وهو ما اعتبره البعض هجومًا على رمضان.