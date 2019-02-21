شاهدوا أول ردة فعل من زوجة أحمد إبراهيم بعدما اكتشفت زواجه السري من أنغام!

في أول ردة فعل ​ياسمين عيسى​ زوجة الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​، على زواج الأخير بشكل سري من المطربة “أنغام” قررت رفع دعوى طلاق رسمية تشتكي تضررها من هذا الزواج في المجتمع وفي العائلة.



ووفقا لصحف مصرية، يأتي هذا الإجراء بعد أن فشلت المساعي والمحاولات في جمع الموزّع الموسيقي وزوجته خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن شرط أنغام على زوجها قبل إتمام الزواج كان تطليق زوجته “ياسمين”.

وجاءت هذه الدعوى بعد 9 سنوات من الزواج التي انتهت بزواج ثان للفنان “إحمد إبراهيم” وهو ما لم تتقبله ياسمين عيسى على الرغم من أن لديها طفلان.