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شاهدوا أول ظهور لشقيقتي سارة الودعاني.. وإحداهما ترفض هذا الطلب لها

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sarah alwad3anii

ظهرت خبيرة الجمال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني فيديو لها برفقة شقيقتيها للمرة الأولى.

كما نشرت صورة لها معهما على حسابها على “سناب شات” وكشفت من خلاله اسميهما وعمريهما.

وعلقت: “أنا أم سعد، 28 سنة. نجلا 32 سنة من الجمال. مضاوي ما تبي أحد يعرف عمرها”.

وفوجئ الكثير من المتابعين بذلك وحققت الصورة على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 29 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

وركز عدد كبير جداً من التعليقات على الشبه بين سارة وشقيقتيها حيث اختلفت الآراء بين من رأوا أنه كبير جداً وبين من اعتبروا أن العطس صحيح.

ويشار إلى أنها أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما ظهرت برفقة طفلها سعد في فيديو جديد حقق أكثر من مليون و519 ألف مشاهدة.

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