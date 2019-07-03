شاهدوا أول ظهور لعادل إمام بعد غياب.. وهذه حالته الصحية

حرص الفنان عادل إمام، على تقديم واجب العزاء في زميله الراحل عزت أبو عوف، والذي أُقيم داخل مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، وكان حضوره بمثابة رد على شائعات معاناته من أزمة صحية.



وصل إمام بعد أذان المغرب مباشرة، في أول ظهور له منذ الشائعات التي طالته بتدهور حالته الصحية، إلا أن حضوره وتقديمه لواجب العزاء لشقيقات الراحل وابنته مريم وزوجته أميرة نفى كل ما نشر في السابق.

وقوبل إمام الذي بدا بصحة جيدة، بترحيب كبير من الحضور وجلس بجواره مصفف الشعر محمد الصغير وبعد عشر دقائق تحركا معاً لغرفة ملحقة بالقاعة بعيداً عن الزحام.



وجلس “الزعيم” الذي طمأن محبيه على صحته، بجوار الصغير ودار بينهما حوار حول الراحل وأعماله ثم تطرق الحوار إلى أحوال الفن عامة وما تعانيه الدراما من مشاكل إنتاجية أدت إلى غياب عدد كبير من النجوم من بينهم الزعيم عادل إمام عن شاشة رمضان ثم غادر بعدها الزعيم مقر العزاء.